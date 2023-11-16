О смертельной опасности и симптомах коклюша рассказал врач Андрей Поздняков

Заболеванием с неприятным названием коклюш мамы в родительских чатах Новосибирска пугают друг друга не первый день: «ребенок кашляет, а вдруг это оно»? Симптомов у коклюша много, но главным действительно является кашель.
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