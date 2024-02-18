Депутат ГД Гаврилов: выращивание на даче ипомеи трёхцветной можно запрещено

В России законодательно запрещено выращивать цветок ипомея трехцветная. Это популярное растение, которое россияне выращивают на дачах или около частных домов, содержит в своих семечках галлюциногенные, наркотические вещества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии