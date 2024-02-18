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Депутат ГД Гаврилов: выращивание на даче ипомеи трёхцветной можно запрещено

Депутат ГД Гаврилов: выращивание на даче ипомеи трёхцветной можно запрещено

В России законодательно запрещено выращивать цветок ипомея трехцветная. Это популярное растение, которое россияне выращивают на дачах или около частных домов, содержит в своих семечках галлюциногенные, наркотические вещества.

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