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"Работали в огороде, выращивали картошку". Ирина Шейк рассказала о детстве в деревне и своём прайме после 40 лет

"Работали в огороде, выращивали картошку". Ирина Шейк рассказала о детстве в деревне и своём прайме после 40 лет

Ирина Шейк стала героиней нового номера журнала Vogue Arabia. 40-летняя российская супермодель снялась для двух обложек глянца и рассказала в интервью о трудностях, с которыми столкнулась в карьере, детстве в Челябинской области и принятии своего возраста.

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