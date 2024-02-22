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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Президент Путин дал старт работе перинатального центра и хосписа в Казани

Президент Путин дал старт работе перинатального центра и хосписа в Казани

КАЗАНЬ, 22 февраля, ФедералПресс. Президент России по видеосвязи принял участие в церемонии открытия медицинских объектов и начала строительства центра научных исследований и масштабирования технологий ПАО «СИБУР Холдинг» в Республике Татарстан.

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