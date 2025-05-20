Средняя зарплата в России впервые превысила 91 тысячу рублей. Об этом накануне писал ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Сбераналитики» и «Работы.
Кадровый эксперт оценил данные о средней зарплате в России
Комментарии
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Владислав Владислав
А кто ему титул "эксперт" присвоил ? Сам себе чо-ли ? Самозванец ?
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4 час.
Игорь Егоров
Отсутствие перспективного планирования в нашей стране постоянно будет создавать проблемы, ибо нынешние управленцы действительно не понимают, что такое человек, они воспринимают его как биоробота. Когда из каждого утюга и президента несется крылатая фраза: "Рынок все отрегулирует", ему вторит народ:" Да он нас всех закопает".
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4 час.
Владимир Сюсин
Что такое средняя зарплата для рабочего на предприятии?
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3 час.
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