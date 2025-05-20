Кадровый эксперт оценил данные о средней зарплате в России

Игорь Егоров

Отсутствие перспективного планирования в нашей стране постоянно будет создавать проблемы, ибо нынешние управленцы действительно не понимают, что такое человек, они воспринимают его как биоробота. Когда из каждого утюга и президента несется крылатая фраза: "Рынок все отрегулирует", ему вторит народ:" Да он нас всех закопает".