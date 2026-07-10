НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Зюганов Казанда: Татарстаннан өйрәнер нәрсәләр бар

Бүген Казанга КПРФ Үзәк Комитеты рәисе Геннадий Зюганов килде. Татарстанда ул ике көн торачак. Коммунистлар лидеры үзенең эш программасын Ирек мәйданында урнаштырылган Владимир Ленин һәйкәленә чәчәкләр салудан башлады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии