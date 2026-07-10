Зюганов Казанда: Татарстаннан өйрәнер нәрсәләр бар

Бүген Казанга КПРФ Үзәк Комитеты рәисе Геннадий Зюганов килде. Татарстанда ул ике көн торачак. Коммунистлар лидеры үзенең эш программасын Ирек мәйданында урнаштырылган Владимир Ленин һәйкәленә чәчәкләр салудан башлады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии