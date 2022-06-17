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Министр спорта Татарстана о матче за Суперкубок Европы-2023 в Казани: «Игра стоит в графике. Были вбросы, никаких официальных заявлений»

Министр спорта Татарстана высказался о возможном переносе матча за Суперкубок Европы-2023 из Казани. «Нет никаких писем или заявлений, матч находится в графике на следующий год.

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