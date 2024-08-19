Стартовал XXIV Белгородский международный славянский пленэр

В Алексеевском городском округе Белгородской области стартовал XXIV международный славянский пленэр. В муниципалитете сохранились исторические объекты, которые лягут в основу сюжетов произведений участников.
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