Заноза

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Со вторника Россия начинает развал Британии

Со вторника Россия начинает развал Британии

Со вторника Россия начинает развал Великобритании. Во всяком случае, такой вывод можно сделать после чтения британских СМИ, вмиг забывших об Украине и освещающих сегодня в первую очередь забастовку, начало которой запланировано на этот день.

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