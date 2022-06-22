Со вторника Россия начинает развал Британии

Со вторника Россия начинает развал Великобритании. Во всяком случае, такой вывод можно сделать после чтения британских СМИ, вмиг забывших об Украине и освещающих сегодня в первую очередь забастовку, начало которой запланировано на этот день.
Со вторника Россия начинает развал Великобритании. Во всяком случае, такой вывод можно сделать после чтения британских СМИ, вмиг забывших об Украине и освещающих сегодня в первую очередь забастовку, начало которой запланировано на этот день.
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