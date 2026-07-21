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Рязанские новости

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В Рязани избрали руководство отделения Императорского Православного Палестинского Общества

В Рязани избрали руководство отделения Императорского Православного Палестинского Общества

Отделение будет базироваться в Рязанском епархиальном управлении и историческом музее.20 июля в стенах Рязанского исторического музея прошло заседание регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО).

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