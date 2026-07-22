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Мнение: «В мире много проблем, которые США создали себе сами», – Борис Якеменко

Мнение: «В мире много проблем, которые США создали себе сами», – Борис Якеменко

В эфире программы «Мнение» историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко заявил, что заявления американских политиков не стоит воспринимать всерьез и отказ США выделять Украине 400 млн долларов военной помощи – не исключение.

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