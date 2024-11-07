Захарова отреагировала на прощальную речь Харрис

Global Look Press/CNP/AdMedia Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на выступление действующего американского вице-президента и кандидата на должность президента Соединенных Штатов от Демократической партии страны Камалы Харрис.
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