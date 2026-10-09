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Ибин У о Звереве: «Он падал, жаловался на освещение, трогал сетку. Это не отвлекало, но мне такое поведение не нравится»

Ибин У раскритиковал Александра Зверева после поражения во втором круге «Мастерса» в Шанхае – 4:6, 6:7(4).

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