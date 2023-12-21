Экономика, мост и станция метро: губернатор Андрей Травников подвёл итоги 2023 года

Традиционная пресс-конференция прошла 20 декабря в здании правительства региона.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвёл итоги года: глава региона рассказал об экономике, ситуации с четвёртым мостом через Обь и планах на новогодние праздники.
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