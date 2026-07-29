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Собянин рассказал о преимуществах проекта "Умная госпитализация" для пациентов

Москва готова безвозмездно передавать регионам инновационные технологии в сфере здравоохранения. Как заявил сегодня мэр Сергей Собянин в социальных сетях, один из таких проектов - внедрение ЕМИАС в городских медучреждениях Санкт-Петербурга.

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