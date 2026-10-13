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ИА Регнум

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Лидеры трех стран призвали разработать механизм блокировки решений ЕС

Лидеры трех стран призвали разработать механизм блокировки решений ЕС

Лидеры Германии, Италии и Бельгии призвали разработать механизм блокировки решений Евросоюза, если их посчитают нежелательными для конкурентоспособности стран-членов блока.

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