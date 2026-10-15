Сегодня ночью ВСУ сбросили мины "Лепесток" на трассу к Энергодару в Запорожской области. Администрация города предупреждает граждан о минной опасности и настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по этому участку до завершения разминирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА «Рыбарь»: в Крымс...
- Дожили: Русским п...
- Могила покушавшей...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым