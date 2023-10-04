Сербенко: «Решение КС является обязательным для исполнения. Правительство будет его соблюдать»

Правительство проанализирует причины решения Конституционного суда и будет его соблюдать. Далее решение о том, возвращаться к этому запросу или нет, будет принимать парламент, сообщил на Radio Moldova представитель исполнительной власти в суде Эдуард Сербенко.
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