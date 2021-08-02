ДрузьяПолитикаЗолото батьки Махно Золото батьки Махно 6 июля 1934 года в пригороде Парижа в дешевой меблированной квартирке умер Нестор Иванович Махно.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновВ период спаривания самец щитоноса исполняет особый брачный танец.🤭 Щитонос полностью расправляет крылья, подпрыгивает и машет головой, демонстрируя яркий треугольник на груди. Произведя впечатление на самку, образуются кратковременные пары. Самец в воспитании птенцов не участвует. https://www.facebook.com/103027075333767/videos/6167732163244436Комментировать
Свежие комментарии