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Золото батьки Махно

Золото батьки Махно

Золото батьки Махно 6 июля 1934 года в пригороде Парижа в дешевой меблированной квартирке умер Нестор Иванович Махно.

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Юрий Ильинов
В период спаривания самец щитоноса исполняет особый брачный танец.🤭 Щитонос полностью расправляет крылья, подпрыгивает и машет головой, демонстрируя яркий треугольник на груди. Произведя впечатление на самку, образуются кратковременные пары. Самец в воспитании птенцов не участвует. https://www.facebook.com/103027075333767/videos/6167732163244436

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