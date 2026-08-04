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Смоленская Газета

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4 августа. События дня

4 августа. События дня

Василий Анохин: В Смоленской области мы поддерживаем родителей на каждом этапе Пожар в Новодугинском округе уничтожил жилой дом В Смоленской области ремонтируют шесть зданий профессиональных образовательных учреждений В Смоленской области патрулируют леса с помощью беспилотников В Смоленском перинатальном центре родился самый крупный ребёнок за всю историю учреждения .

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