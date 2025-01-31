Thermal Grizzly предлагает специальные термопрокладки KryoSheet для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090Thermal Grizzly представила новые термопрокладки Kryosheet размером 44 x 37 мм, специально разработанные для видеокарт RTX 5090, основанных на архитектуре Nvidia GB202.
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