Белгидромет: рост уровней воды на большинстве рек Беларуси сохранится.

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост уровней воды на большинстве рек Беларуси сохранится. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
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