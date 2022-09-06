В ходе СКШУ «Восток-2022» безопасность на дорогах и контроль за движением военной техники осуществляют специалисты дорожно-комендантской службы ВВО

В ходе СКШУ «Восток-2022» безопасность на дорогах и контроль за движением военной техники осуществляют специалисты дорожно-комендантской службы ВВО

Военнослужащие в круглосуточном режиме выполняют задачи по регулированию движения, осуществляют контроль за светомаскировкой, ликвидацией «пробок» и задержание виновников дорожно-транспортных происшествий.

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