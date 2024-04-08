Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма хочет служить на СВО

Бывший министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, которая получила 10 лет колонии за взятку в особо крупном размере, написала заявление о поступлении на службу в зону спецоперации, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.