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Военное обозрение

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Смещенный в результате военного переворота президент Нигера Мохамад Базум предпринял попытку побега из страны

Смещенный в результате военного переворота президент Нигера Мохамад Базум предпринял попытку побега из страны

Отстраненный от власти в Нигере в результате военного переворота экс-президент Мохамед Базум предпринял попытку сбежать из страны, но был пойман.

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