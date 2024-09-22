Как сплести коврик своими руками с помощью старой картонки и вилки

В этом мастер-классе вы научитесь делать ткацкий станок своими руками. Итак, если вы подобрали кусок картона нужного размера по длине и по ширине, нужно сделать надрезы ножницами на одинаковую глубину и ширину по его верхней и нижней части.
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