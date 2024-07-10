Circulation: инфаркт отнимает у женщин больше лет жизни, чем у мужчин

Исследователи из Каролинского института в Швеции установили, что у 50-летних женщин перенесенный инфаркт с осложнениями сокращает жизнь в среднем на 11 лет, тогда как у 80-летних мужчин с нормальной функцией сердца продолжительность жизни уменьшается примерно на пять месяцев.