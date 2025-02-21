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Ozon заставит продавцов платить за отказ покупателей от товаров

Москва, 21 февраля, 2025, 08:56 — ИА Регнум. Маркетплейс Ozon введет новые правила оплаты услуг «последней мили» для своих продавцов, согласно которым они будут обязаны оплачивать доставку товара даже в ситуации отказа покупателя от покупки или отмены таковой в пункте выдачи.

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