Ozon заставит продавцов платить за отказ покупателей от товаров

Москва, 21 февраля, 2025, 08:56 — ИА Регнум. Маркетплейс Ozon введет новые правила оплаты услуг «последней мили» для своих продавцов, согласно которым они будут обязаны оплачивать доставку товара даже в ситуации отказа покупателя от покупки или отмены таковой в пункте выдачи.