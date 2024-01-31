Суд лишил Илона Маска компенсации в $56 млрд за руководство компанией Tesla

Именно обладание крупным пакетом акций Tesla сделало главу компании Илона Маска (Elon Musk) самым богатым человеком в мире, и некоторые СМИ даже ошибочно называют его основателем этого производителя электромобилей.
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