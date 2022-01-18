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С признаками респираторных заболеваний не будут впускать на предприятия и в школы Приморья

С признаками респираторных заболеваний не будут впускать на предприятия и в школы Приморья

Угроза распространения нового штамма коронавирусной инфекции — омикрон — обсуждалась на совещании, которое провел Олег Кожемяко с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципалитетов во вторник, 18 января.

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