Историк сообщил о неоднозначной позиции Харрис на политической арене

Global Look Press/Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos Вице-президент США Камала Харрис считается фаворитом на выдвижение в качестве кандидата в президенты после выход из предвыборной гонки главы государства Джо Байдена, однако ее фигура довольно неоднозначна на политической арене, заявил американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин "Известиям".