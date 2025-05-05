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ИА Регнум

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  • Маша Глага
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  • андрей картаев
    Нашей службе статистики доверия нет у нее люди и живут долго и получают много и инфляция не большая вообщем живем хор...39 миллионов. Ста...

Захарова: пока Британия ищет способы навредить, Россия идет вперед

Захарова: пока Британия ищет способы навредить, Россия идет вперед

Пока британские элиты ищут, как нанести России поражение, страна идет вперед. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на телеканале «Россия 1» в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

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