Захарова: пока Британия ищет способы навредить, Россия идет вперед

Пока британские элиты ищут, как нанести России поражение, страна идет вперед. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на телеканале «Россия 1» в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
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