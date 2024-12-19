Собянин: в Царицыне построят школу, детский сад и спорткомплекс с бассейном

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале поделился информацией о том, что на заседании президиума городского правительства были утверждены планы по развитию территорий в нескольких районах столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии