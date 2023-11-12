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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 ноября 2023 года

Энергетический прогноз на тринадцатое число одиннадцатого месяца две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1295 =Ваше родительское обязательство закончилось после того, как вы воспитали своих детей в ответственных взрослых =Вещи, которые действительно делают нас счастливыми — Любовь, смех, работа над своими чувствами — совершенно бесплатны! =В умении сохранять невозмутимость при хвале и оскорблении, победе и поражении заключается большая Мудрость =Главное, научись видеть там, где темно, и слышать там, где тихо; во тьме ты увидишь Свет, а в тишине услышишь гармонию = Душа пришла сюда работать, готовить место своего будущего существования, клеточку Мироздания под названием «Земля» = Каждая часть нашего тела и каждая функция, которую она выполняет, совершенно нормальна, естественна и прекрасна = Мы не всегда имеем контроль над своими мыслями, но у нас есть контроль над тем, каким именно мыслям давать Энергию =Мы распяты в одной плоскости, а Мир - многомерен! Мы это чувствуем и страдаем от невозможности познать Истину.

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