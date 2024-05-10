Путин перешел новый Рубикон: решающий момент СВО уже виден невооруженным взглядом

Natalija Osminina

Во-первых, Кэмерон оказался глуповатым, его хитро подтолкнул к брекситу тот клан Лондона, который и собирался вывести Великобританию из под удара: выйти из состава ЕС, когда США будут его уничтожать. Чтобы вместе с США потом поделить Европу и Украину. А кризис происходит в Великобритании потому, что на место Трампа пришел Байден и Украина Лондону не досталась. Во-вторых, никакой интриги нет- Запад обречен. И будет ли стрелять по Европе Путин зависит от Европы: "кто подставится-я не виноват". Подставиться могут по-любому-предоставлением полосы для взлета F16 или ударами по Крымскому мосту, Калининграду, Петербургу и др. целям. Но ответить то Европе, да и США- НЕЧЕМ! И какая тут ИНТРИГА: из серии-делаем ставки, господа: кому первому попадет?