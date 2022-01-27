Чи важко підбирати нові ксенонові лампочки?

Не дивлячись на те, що конструкція транспортного засобу складається із багатьох компонентів, найбільш важливою тут вважається система освітлення, яка в свою чергу відповідає за підсвічування дороги та узбіччя при пересування у нічний час та негоду.
Не дивлячись на те, що конструкція транспортного засобу складається із багатьох компонентів, найбільш важливою тут вважається система освітлення, яка в свою чергу відповідає за підсвічування дороги та узбіччя при пересування у нічний час та негоду.
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