proavto21

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    Автор - это детективы для мурзилки??? Где в этой стране работают суды и соблюдаются законы? Пойти в палицаи сейчас то...Гаишники плохие? ...
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Чи важко підбирати нові ксенонові лампочки?

Чи важко підбирати нові ксенонові лампочки?

Не дивлячись на те, що конструкція транспортного засобу складається із багатьох компонентів, найбільш важливою тут вважається система освітлення, яка в свою чергу відповідає за підсвічування дороги та узбіччя при пересування у нічний час та негоду.

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