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Спорт Уик-Энд

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«Гурцкая просто так прессовать Семака не будет, он что-то знает» - Бубнов сделал расклад по увольнению наставника «Зенита» уже после матчей сборных

«Гурцкая просто так прессовать Семака не будет, он что-то знает» - Бубнов сделал расклад по увольнению наставника «Зенита» уже после матчей сборных

«Если «Краснодар» прибивает «Зенит» в 10-м туре, то всё - до свидания! Питер с чемпионством может распрощаться, - заявил ветеран «Спартака», бывший игрок сборных СССР и России Александр Бубнов.

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