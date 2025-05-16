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Спортивный врач Павлова назвала 4 активности, полезные для людей 65+

Спортивный врач Павлова назвала 4 активности, полезные для людей 65+

Физнагрузки полезны в любом возрасте. Но если молодежь часто идет на тренировки ради хорошей фигуры, то для пожилых людей это прежде всего отличный способ улучшить состояние здоровья и поднять себе настроение.

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