Иван Гущин о Мергасовском доме: «Единственный способ – разобрать и воссоздать»

О спасении Мергасовского дома, ситуации с Александровским пассажем и Домом Ушковой, изъятии исторических зданий у нерадивых собственников и другом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.