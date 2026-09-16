Иван Гущин о Мергасовском доме: «Единственный способ – разобрать и воссоздать»

О спасении Мергасовского дома, ситуации с Александровским пассажем и Домом Ушковой, изъятии исторических зданий у нерадивых собственников и другом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Удары ВСУ повреди...
- Полиция ищет подр...
- Переговоры в Конс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым