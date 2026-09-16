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Татар-информ

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Иван Гущин о Мергасовском доме: «Единственный способ – разобрать и воссоздать»

Иван Гущин о Мергасовском доме: «Единственный способ – разобрать и воссоздать»

О спасении Мергасовского дома, ситуации с Александровским пассажем и Домом Ушковой, изъятии исторических зданий у нерадивых собственников и другом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

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