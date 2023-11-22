Рубль укрепляется: аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить доллар к концу года

Курс доллара, вероятно, установится на уровне 85-95 рублей к концу года и продержится в этом диапазоне вплоть до марта следующего года, сказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в комментарии для Банки.
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