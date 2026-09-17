Честный и прямой диалог: о чем говорил Виктор Томенко в ходе прямой линии. Главное

16 сентября состоялась прямая линия губернатора Алтайского края Виктора Томенко в социальных сетях. Эфир с главой региона продлился почти два часа – за это время он ответил на 12 обращений жителей края, связанных с поддержкой бойцов СВО, строительством школ, ремонтом больниц и другими острыми важными темами.