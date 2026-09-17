Честный и прямой диалог: о чем говорил Виктор Томенко в ходе прямой линии. Главное

16 сентября состоялась прямая линия губернатора Алтайского края Виктора Томенко в социальных сетях. Эфир с главой региона продлился почти два часа – за это время он ответил на 12 обращений жителей края, связанных с поддержкой бойцов СВО, строительством школ, ремонтом больниц и другими острыми важными темами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым