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Американские авианосцы на спутниковых снимках

Американские авианосцы на спутниковых снимках ВМС США являются мировым лидером по количеству авианосцев.

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