Лукашенко с огоньком: «Чужого не берём, но своё — держим крепко!»

Александр Лукашенко сегодня был в ударе. Выступая на молодёжном форуме, посвящённом Дню народного единства Белоруссии, президент с характерной прямотой и искрой в глазах заявил: его страна твёрдо стоит на своём.
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