Топ-20 прославленных оружейников Тулы представили в «Бизнес-журнале»

Алексей Сурнин по праву принадлежит к славной плеяде русских мастеров оружейного дела. В его судьбе мы видим удивительное переплетение драматизма «Сказа о тульском косом левше и стальной блохе» Николая Лескова и подлинного инженерного гения.
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