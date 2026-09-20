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Топ-20 прославленных оружейников Тулы представили в «Бизнес-журнале»

Топ-20 прославленных оружейников Тулы представили в «Бизнес-журнале»

Алексей Сурнин по праву принадлежит к славной плеяде русских мастеров оружейного дела. В его судьбе мы видим удивительное переплетение драматизма «Сказа о тульском косом левше и стальной блохе» Николая Лескова и подлинного инженерного гения.

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