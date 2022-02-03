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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф прибыл в Белоруссию на боевое дежурство

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф прибыл в Белоруссию на боевое дежурство

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", участвующий в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Белоруссию, где заступит на боевое дежурство, сообщило Министерство обороны России.

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