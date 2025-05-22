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Царьград

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Никаких побочек и зависимости. Учёные разработали новый препарат для обезболивания

Никаких побочек и зависимости. Учёные разработали новый препарат для обезболивания

Пока что новинка только в процессе изучения.Исследователи медицинской школы Университета Дьюка разработали новое болеутоляющее средство под названием SBI-810, которое отличается отсутствием риска развития зависимости и серьёзных побочных реакций.

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