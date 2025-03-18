Британский интернет-цензор взял под контроль службы хранения и обмена файлами из-за CSAM

В понедельник, когда в Великобритании вступил в силу Закон о безопасности в Интернете (OSA), касающийся борьбы с нелегальным контентом, орган по надзору за интернетом Ofcom заявил о начале новой программы по обеспечению соблюдения закона, направленной на онлайновые хранилища и файлообменные сервисы.