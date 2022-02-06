Биолог Скулачев: при коронавирусе организм невакцинированного человека стареет на 10 лет

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал, что при заболевании новой коронавирусной инфекцией организм невакцинированного человека стареет на 10 лет.
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