В России появится система маркировки частных клиник и магазинов

Проверить учреждение можно будет за пару секунд, считав смартфоном специальный QR-код.В России планируют ввести маркировку частных медицинских организаций и розничных точек, чтобы покупатели и пациенты могли быстро проверить добросовестность учреждения.
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