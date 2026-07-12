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Царьград

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В России появится система маркировки частных клиник и магазинов

В России появится система маркировки частных клиник и магазинов

Проверить учреждение можно будет за пару секунд, считав смартфоном специальный QR-код.В России планируют ввести маркировку частных медицинских организаций и розничных точек, чтобы покупатели и пациенты могли быстро проверить добросовестность учреждения.

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