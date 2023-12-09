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В миллеровским детском саду №2 отметили день матери-казачки

У донских казаков, за более чем два века, сложилась своя традиция почитания матери-казачки. Реализуя региональный компонент образовательной программы в детском саду №2 знакомят детей с этой славной историей.

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